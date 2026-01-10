Зеленський: Україна вивчає ідею США про вільну економічну зону на Донбасі

Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Ця пропозиція передбачає створення зони зі спеціальним правовим та податковим режимом у районах, з яких буде відведено війська. "Формат складний, але справедливий", – сказав президент України.

За словами Зеленського, пропозиція вимагатиме від Росії "віддзеркалення" кроків України, а також потребуватиме обговорення всередині країни.

Зона може бути створена в деяких частинах східного Донбасу і слугуватиме компромісом, що вимагатиме від обох сторін виведення військ з цієї території на достатню відстань, щоб забезпечити нормальне життя в цьому регіоні.

Альтернативний варіант передбачав би припинення бойових дій із залишенням військ на своїх позиціях, а невирішені питання вирішувалися б дипломатичним шляхом, сказав Зеленський.

"Йдеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту", – сказав глава держави, додавши, що така домовленість була б легшою для реалізації та моніторингу з боку іноземних союзників України.

Зеленський також сказав, що хоче особисто обговорити з президентом Дональдом Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб все закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного", – зазначив глава держави.

За даними ЗМІ, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де проведуть зустріч.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів в майбутній обороні України, але лише тому, що він упевнений: Росія не спробує вторгнутися знову.