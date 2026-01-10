Зеленский: Украина изучает идею США о свободной экономической зоне на Донбассе

Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

Это предложение предусматривает создание зоны со специальным правовым и налоговым режимом в районах, из которых будут выведены войска. "Формат сложный, но справедливый", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, предложение потребует от России "отражения" шагов Украины, а также потребует обсуждения внутри страны.

Зона может быть создана в некоторых частях восточного Донбасса и будет служить компромиссом, который потребует от обеих сторон вывода войск с этой территории на достаточное расстояние, чтобы обеспечить нормальную жизнь в этом регионе.

Альтернативный вариант предусматривал бы прекращение боевых действий с оставлением войск на своих позициях, а нерешенные вопросы решались бы дипломатическим путем, сказал Зеленский.

"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта", – сказал глава государства, добавив, что такая договоренность была бы легче для реализации и мониторинга со стороны иностранных союзников Украины.

Зеленский также сказал, что хочет лично обсудить с президентом Дональдом Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

"Я не хочу, чтобы все закончилось только обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", – отметил глава государства.

По данным СМИ, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где проведут встречу.

Накануне Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но только потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.