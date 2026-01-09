Трамп пов’язав участь США в обороні України з упевненістю, що РФ не вторгнеться знову

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів в майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що він упевнений: Росія не спробує вторгнутися знову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в інтерв'ю The New York Times у середу.

Трамп відповідав на запитання про те, чи готовий він піти на війну, щоб захистити Україну, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я і знову вторгнеться. "Я твердо переконаний, що вони не вторгнуться знову, інакше я б не погодився на це (на участь у гарантіях безпеки. – Ред.)", – сказав Трамп.

У відповідь на запитання про потенційну мирну угоду, яка вимагатиме від США та їхніх союзників надати Україні військову підтримку в разі чергового вторгнення, Трамп підкреслив, що США відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації.

"Скажімо так: її (України) союзники, вся Європа, інші країни, які долучаються до цього, – і США", – сказав Трамп.

Він також сказав, що досі впевнений у бажанні Владіміра Путіна укласти угоду про припинення війни. Водночас Трамп відмовився детально розповісти, як швидко він сподівається досягти завершення війни.

"Я просто не хочу бути в ситуації, коли доводиться це говорити, тому що я зобов'язаний спробувати врятувати життя людей. Ми робимо все, що в наших силах. У мене немає термінів", – сказав Трамп.

Він також сказав, що не готовий обіцяти збільшення підтримки США для України, якщо Путін продовжуватиме відмовлятися від перемир'я.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки "фактично готовий" до погодження з Трампом.

7 січня, нагадаємо, українська делегація проводила зустрічі з американською командою у Парижі.

6 січня у Парижі відбулися переговори "коаліції рішучих" за особистої участі Зеленського. Після зустрічі він заявив, що на цей час вже "є відповіді" щодо багатьох складових європейських гарантій, у тому числі стримуючого контингенту.