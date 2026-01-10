Посол відповіла конгресвумен, стривоженій долею християн в Україні і листом від Дубінського

Посол України у США Ольга Стефанішина відповіла на останні заяви одіозної членкині Палати представників США від Республіканської партії Анни Пауліни Луни, яка заявила про переслідування християн в Україні та пообіцяла звернутись до Держдепу після звернення від підозрюваного у держзраді нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина заявила у своєму профілі в Х, що посольство України у США завжди готове надати інформацію, що ґрунтується на фактах. Зокрема, вона зазначила, що в Україні зареєстровано понад 30 тисяч релігійних організацій, багато з яких не можуть діяти в Росії. За її словами, тільки та церква, що має зв'язки з Москвою, говорить про переслідування.

"З 2022 по 2025 рік 1378 релігійних громад вирішили змінити свою канонічну та організаційну підпорядкованість. Це їхнє право. Деякі громади розділені; ці напруження використовуються російською пропагандою. Україна є демократичною державою; усі суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку", – заявила Стефанішина.

Вона підкреслила, що діяльність російської церкви становить пряму загрозу національній безпеці України, адже вона публічно підтримує війну.

"Щодо листа від особи, яка перебуває під судом: ці твердження не витримують навіть елементарної перевірки фактів. В усій українській пенітенціарній системі налічується близько 34 600 ув’язнених. Політичних в’язнів немає. Як держава, що перебуває у стані війни, Україна працює над тим, щоб перешкоджати діяльності осіб, які діють в інтересах ворога. Але кожен має можливість захищати себе в суді", – написала Стефанішина.

9 січня Анна Пауліна Луна заявила у Х, що планує зв’язатися з Ватиканом у відповідь на інформацію "від членів української православної церкви, а також членів їхнього уряду" щодо "переслідування українських православних християн".

"Американські податкові гроші не повинні надходити уряду, який несе відповідальність за переслідування та перешкоджання християнам, які намагаються поклонятися Богу. Ватикан несе відповідальність за інформування міжнародної спільноти про те, що відбувається у світі, зокрема щодо переслідувань християн", – заявила конгресвумен.

Також вона повідомила, що звернеться до Держдепу після отримання листа від нардепів Олександра Дубінського, Артема Дмитрука і Олександра Куницького, у якому ті заявили, що в Україні"кількість політичних в'язнів вже перевищила 42 тисяч", а "400 тисяч українських чоловіків, які відмовилися йти на фронт і воювати, піддаються кримінальному переслідуванню". "Священники, журналісти та люди, які відкрито виступають за мир, вже утримуються в тюрмах", – заявили одіозні нардепи.

Додамо, що США у 2021 році наклали санкції на Дубінського. Це відбулось наприкінці першої каденції Дональда Трампа.

Варто зазначити, Анна Пауліна Луна відома тим, що зустрічалась зі спецпредставником російського лідера Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим. Вона також реєструвала законопроєкт, який передбачає вихід США з НАТО, і голосувала проти пакетів допомоги Україні.

Днями вона заявила, що запросила чотирьох депутатів Держдуми РФ до Вашингтону на зустріч з членами Конгресу щодо "мирних переговорів".