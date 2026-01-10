Посол ответила конгрессвумен, обеспокоенной судьбой христиан в Украине и письмом от Дубинского

Посол Украины в США Ольга Стефанишина ответила на последние заявления одиозного члена Палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны, которая заявила о преследовании христиан в Украине и пообещала обратиться в Госдеп после обращения от подозреваемого в госпредательстве нардепа Александра Дубинского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стефанишина заявила в своем профиле в Х, что посольство Украины в США всегда готово предоставить информацию, основанную на фактах. В частности, она отметила, что в Украине зарегистрировано более 30 тысяч религиозных организаций, многие из которых не могут действовать в России. По ее словам, только та церковь, которая имеет связи с Москвой, говорит о преследованиях.

"С 2022 по 2025 год 1378 религиозных общин решили изменить свою каноническую и организационную подчиненность. Это их право. Некоторые общины разделены; эти напряжения используются российской пропагандой. Украина является демократическим государством; все споры будут решаться в судебном порядке", – заявила Стефанишина.

Она подчеркнула, что деятельность российской церкви представляет прямую угрозу национальной безопасности Украины, поскольку она публично поддерживает войну.

"Что касается письма от лица, находящегося под судом: эти утверждения не выдерживают даже элементарной проверки фактов. Во всей украинской пенитенциарной системе насчитывается около 34 600 заключенных. Политических заключенных нет. Как государство, находящееся в состоянии войны, Украина работает над тем, чтобы препятствовать деятельности лиц, действующих в интересах врага. Но каждый имеет возможность защищать себя в суде", – написала Стефанишина.

9 января Анна Паулина Луна заявила в Х, что планирует связаться с Ватиканом в ответ на информацию "от членов украинской православной церкви, а также членов их правительства" о "преследовании украинских православных христиан".

"Американские налоговые деньги не должны поступать правительству, которое несет ответственность за преследование и препятствование христианам, которые пытаются поклоняться Богу. Ватикан несет ответственность за информирование международного сообщества о том, что происходит в мире, в частности о преследованиях христиан", – заявила конгрессвумен.

Также она сообщила, что обратится в Госдеп после получения письма от нардепов Александра Дубинского, Артема Дмитрука и Александра Куницкого, в котором те заявили, что в Украине "количество политических заключенных уже превысило 42 тысячи", а "400 тысяч украинских мужчин, которые отказались идти на фронт и воевать, подвергаются уголовному преследованию". "Священники, журналисты и люди, которые открыто выступают за мир, уже содержатся в тюрьмах", – заявили одиозные нардепы.

Добавим, что США в 2021 году наложили санкции на Дубинского. Это произошло в конце первого срока Дональда Трампа.

Стоит отметить, что Анна Паулина Луна известна тем, что встречалась со спецпредставителем российского лидера Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Она также регистрировала законопроект, предусматривающий выход США из НАТО, и голосовала против пакетов помощи Украине.

На днях она заявила, что пригласила четырех депутатов Госдумы РФ в Вашингтон на встречу с членами Конгресса по поводу "мирных переговоров".