"Стали непотрібними": Рубіо пояснив, чому США вийшли з 66 міжнародних організацій

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що рішення про вихід з 66 міжнародних організацій ухвалили тому, що ці структури перетворились на неефективні.

Про це йдеться в заяві американського держсекретаря, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що США відіграли центральну роль у формуванні міжнародного порядку і лідерство Америки "було беззаперечним".

"Лідерство вимагає складних рішень і здатності розпізнати, коли інституції, створені для сприяння миру, процвітанню та свободі, стають перешкодою для досягнення цих цілей. Те, що ми називаємо "міжнародною системою", зараз переповнене сотнями непрозорих міжнародних організацій, багато з яких мають дублюючі повноваження, повторюють дії, мають неефективні результати та погане фінансове та етичне управління", – сказав він.

За його словами, навіть ті організації, які "колись виконували корисні функції", дедалі більше перетворюються на "неефективні бюрократичні структури, платформи для політизованого активізму або інструменти, що суперечать найкращим інтересам нашої країни".

"Ці інституції не тільки не дають результатів, але й перешкоджають діям тих, хто бажає вирішити ці проблеми. Епоха виписування пустих чеків міжнародним бюрократичним структурам закінчилася", – наголосив держсекретар.

Він додав, що ті 66 організацій, з яких вирішили вийти США, в ході проведеного адміністрацією Дональда Трампа аналізу були визнані "неефективними, непотрібними і шкідливими".

"Наша подальша участь в організаціях, які не відображають наших цінностей і не служать нашим інтересам, буде зрадою нашого національного обов'язку", – переконаний Рубіо.

При цьому він запевнив, що це рішення не означає, що "Америка відвертається від світу".

"Ми просто відкидаємо застарілу модель мультилатералізму, яка трактує американських платників податків як світових гарантів розгалуженої архітектури глобального управління", – зазначив Рубіо.

Він додав, що адміністрація Трампа вимагає реальних результатів від інституцій, які фінансують США і в яких країна бере участь. Рубіо запевнив, що США "готові очолити кампанію за реформи".

Раніше цього тижня Трамп підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій.

Згідно з указом Трампа, США припиняють свою участь у роботі та фінансуванні 31 структури ООН та 35 організацій поза ООН.

У переліку серед структур ООН вказано Департамент з економічних та соціальних справ та Фонд миробудування.

Указом також передбачено вихід США з Європейського центру з протидії гібридним загрозам, Міжнародного інституту правосуддя та верховенства права, Венеційської комісії, Комісії з питань екологічного співробітництва, Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики тощо.

У переліку також згадано Науково-технічний центр в Україні.