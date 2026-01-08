США виходять з 66 міжнародних організацій

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили на сайті Білого дому.

Згідно з указом Трампа, США припиняють свою участь у роботі та фінансуванні 31 структури ООН та 35 організацій поза ООН.

Як зазначається, перелік формували на основі висновків Держсекретаря США щодо "організацій, конвенцій та договорів, які суперечать інтересам Сполучених Штатів".

У переліку серед структур ООН вказано Департамент з економічних та соціальних справ та Фонд миробудування.

Указом також передбачено вихід США з Європейського центру з протидії гібридним загрозам, Міжнародного інституту правосуддя та верховенства права, Венеційської комісії, Комісії з питань екологічного співробітництва, Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики тощо.

У переліку також згадано Науково-технічний центр в Україні.

Нагадаємо, на початку свого другого терміну президент США Дональд Трамп наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також Трамп призупинив зовнішню допомогу США на 90 днів для перегляду програм.