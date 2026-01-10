"Стали ненужными": Рубио объяснил, почему США вышли из 66 международных организаций

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение о выходе из 66 международных организаций приняли потому, что эти структуры стали неэффективными.

Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что США сыграли центральную роль в формировании международного порядка и лидерство Америки "было бесспорным".

"Лидерство требует сложных решений и способности распознать, когда институты, созданные для содействия миру, процветанию и свободе, становятся препятствием для достижения этих целей. То, что мы называем "международной системой", сейчас переполнено сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют дублирующие полномочия, повторяют действия, имеют неэффективные результаты и плохое финансовое и этическое управление", – сказал он.

По его словам, даже те организации, которые "когда-то выполняли полезные функции", все больше превращаются в "неэффективные бюрократические структуры, платформы для политизированного активизма или инструменты, противоречащие лучшим интересам нашей страны".

"Эти институты не только не дают результатов, но и препятствуют действиям тех, кто хочет решить эти проблемы. Эпоха выписывания пустых чеков международным бюрократическим структурам закончилась", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что те 66 организаций, из которых решили выйти США, в ходе проведенного администрацией Дональда Трампа анализа были признаны "неэффективными, ненужными и вредными".

"Наше дальнейшее участие в организациях, которые не отражают наших ценностей и не служат нашим интересам, будет предательством нашего национального долга", – убежден Рубио.

При этом он заверил, что это решение не означает, что "Америка отворачивается от мира".

"Мы просто отвергаем устаревшую модель мультилатерализма, которая трактует американских налогоплательщиков как мировых гарантов разветвленной архитектуры глобального управления", – отметил Рубио.

Он добавил, что администрация Трампа требует реальных результатов от институтов, которые финансируют США и в которых страна участвует. Рубио заверил, что США "готовы возглавить кампанию за реформы".

Ранее на этой неделе Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций.

Согласно указу Трампа, США прекращают свое участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 организаций вне ООН.

В перечне среди структур ООН указаны Департамент по экономическим и социальным вопросам и Фонд миростроительства.

Указом также предусмотрен выход США из Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, Международного института правосудия и верховенства права, Венецианской комиссии, Комиссии по вопросам экологического сотрудничества, Международного агентства по возобновляемой энергетике и т. д.

В перечне также упомянут Научно-технический центр в Украине.