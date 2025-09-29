Ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) привітав у понеділок партію "Демократія вдома", яка виступає за обʼєднання Румунії та Молдови, з потраплянням до молдовського парламенту після виборів у неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві партії.

У своїй заяві AUR привітав партію "Демократія вдома" зі вступом до законодавчого органу в Кишиневі, "а також чинну партію влади з перемогою", маючи на увазі партію "Дія і солідарність".

"Ми поділяємо ті самі уніоністські погляди і належимо до тієї самої європейської сім'ї, що й партія "Демократія вдома", а наша співпраця є загальновідомою", – додала політична сила на чолі з Георге Сіміоном.

Там додали, що уніонізм, тобто обʼєднання Румунії та Молдови, – "це проєкт, який лежить на серці румунам по обидва боки Прута".

"Республіка Молдова може проголосувати за зміну Конституції та возз'єднання з материнською країною, Румунією, тим самим захистивши Республіку Молдова від можливих загроз", – вважають в AUR.

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

Результат "Демократії вдома" – 5,62% – став сенсацією парламентських виборів-2025 у Молдові. Це перший випадок, коли до парламенту країни пройшла відкрита партя уніоністів – тобто тих, хто виступає за ліквідацію незалежності Молдови та її приєднання до Румунії.

Лідер партії Васіле Костюк раніше співпрацював з ФСБ Росії, а зараз орієнтується на антиукраїнських та антиєвропейських політиків у Румунії.

