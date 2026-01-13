Як Орбан різко змінив ставлення до українців, та чому він отримав "ляпас" від Трампа

Вихідними у столиці Угорщини відбувся з'їзд керівної партії "Фідес", на якому політсила Віктора Орбана офіційно затвердила список кандидатів, що змагатимуться під партійними прапорам на майбутніх парламентських виборах, у квітні 2026 року.

На виборах, які вже зараз називають вирішальними для майбутньої історії Угорщини, та і Європи загалом. Адже уперше за останні 16 років Віктор Орбан має добрі шанси втратити владу та вже тривалий час поступається в рейтингу молодому угорському політику Петеру Мадяру та його партії "Тиса".

Передвиборчий партійний з'їзд показав, що партія Орбана почала серйозно помилятися. А ще – у довжелезній промові прем'єра, яка задала тон кампанії, не було жодної тези про "українську загрозу".

Про важливий розворот в Угорщині, який може зіграти для нас ключову роль, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Україна – "більше не загроза"? Чому та як Орбан змінив риторику про українців перед виборами. Далі – стислий її виклад.

З'їзд партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 10 січня, який мав бути тріумфом влади, перетворився на посміховисько, бо команда Орбана… просто забула зареєструвати домен нової кампанії, і його перехопив Петер Мадяр.

У результаті в суботу вранці, коли вже змонтували сцену для з’їзду партії й хтось злив опозиції фотки (на яких видно слоган кампанії "Надійний вибір"), там зробили очевидне – спробували зайти на сайт із такою назвою, адже, за логікою, в Орбана мали підготуватися там портал своєї кампанії. З'ясувалося, що "інтернет-орієнтована" кампанія Орбана про сайт і не подумала.

"Коли ми це побачили, то спершу гучно сміялися, а потім – за дві хвилини зареєстрували сайт і наповнили його реальним контентом, щоб пояснити вам, що "Фідес" – це дійсно "надійний вибір" для олігархів, а для угорського народу це – найгірше", – розповів опонент Орбана Петер Мадяр.

І дійсно, у неділю в мережі запрацював сайт biztosvalasztas.hu (слоган політичної кампанії партії прем’єра Угорщини), оформлений у корпоративних кольорах "Фідес", з антиурядовими поясненнями та звинуваченнями.

Інформаційно Орбан програв цей раунд – дискурс у медіа суттєво змістився з контенту з'їзду до "крадіжки сайту".

Але опозиція не зупинила тролінг влади на цьому.

У понеділок Петер Мадяр повідомив, що його команда почала реєстрацію торгової марки "biztos választás". Власником ТМ має стати партія "Тиса" – мовляв, тепер з кожної кепки, чашки та футболки з передвиборчим гаслом орбанівці мають відрахувати копієчку своїм опонентам. "Відтепер вони фінансово підтримуватимуть кампанію "Тиси", – пояснив Мадяр.

Варто підкреслити, що ідея з ТМ навряд чи є робочою.

Але справжня мета Петера Мадяра – інша. Він намагається довести угорцям, що команда Орбана – некомпетентна і постійно робить помилки. Комічна історія з сайтом стала доказом, що це звинувачення не позбавлене сенсу.

А ще – досить несподівано – Віктор Орбан отримав ляпас від американської влади. Президент США не лише не погодився записати звернення для "друга Віктора", а й не став доручати цю роль комусь з адміністрації – тому ж Джей Ді Венсу абощо.

Те, наскільки в розпачі були організатори, можна уявити за тим фактом, що в останній момент вони були змушені шукати заміну в американський слот і знайшли лише… американського актора-коміка Роба Шнайдера.

Але ще важливішим є те, що довжелезній промові прем'єра, яка задала тон кампанії, не було жодної тези про "українську загрозу".

З'ясувалося, що тези про "небезпечних українців", "українських злочинців" абсолютно не знаходять підтримки у широких мас населення. Також виборців не об'єднала ідея про екзистенційну загрозу для Угорщини від вступу України в ЄС, у просування якої Орбан особисто вклав купу часу та ресурсів.

Але відомо, до кого саме тепер перейшла роль "ворога Угорщини", з якої викреслили Україну, – до ЄС.

Так, лише слово "Брюссель" прозвучало у його виступі понад 30 разів, щоразу як щось негативне.

