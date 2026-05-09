Суд в Іспанії погодив обов’язковий карантин для іспанців із лайнера зі спалахом хантавірусу

Суд в Іспанії задовольнив клопотання уряду щодо обов’язковості розпорядження про перебування на карантині для іспанців, які невдовзі висадяться з круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу.

Суд у Мадриді погодив клопотання уряду про те, щоб розпорядження про 7-денний карантин для пасажирів з круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу було обов’язковим до виконання, незалежно від згоди особи.

Оскільки урядове розпорядження обмежує фундаментальні права людини, зокрема свободу пересування, для нього потрібне було погодження суду.

В урядовому розпорядженні також зазначається, що тривалість карантину можуть переглянути у разі появи нової інформації та обставин стосовно загрози, яку може становити вірус.

Наскільки відомо, на MV Hondius, який невдовзі причалить до іспанських Канарських островів, перебуває 14 іспанців. Після висадки їх доставлять до лікарні в Мадриді, де вони залишатимуться увесь термін карантину.

Раніше в Іспанії повідомили про підозру на хантавірус у жінки, яка короткий час контактувала з хворою у літаку; у Нідерландах хворобу підозрюють у стюардеси цього рейсу.