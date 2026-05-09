Мерц не бачить загрози для Європи у рішенні Трампа скоротити контингент у Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не вважає тривожним сигналом для європейської безпеки рішення президента США про скорочення американського контингенту у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному з прем’єром Швеції пресбрифінгу у Стокгольмі 9 травня.

Канцлера запитали, наскільки значні безпекові ризики для Європи створює рішення Трампа про виведення з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

"Сила НАТО не залежить від чисельності присутніх військ – а від того, чи є єдина мета. А у нас все ще спільна мета. Я не маю жодних сумнівів, що Америка дуже зацікавлена у тому, щоб мати сильний "європейський" блок країн НАТО на своєму боці. Як і навпаки – ми залишаємося зацікавленими у тому, щоб мати американську армію і військову підтримку на нашому боці", – відповів Мерц.

"Перед нами стоять ті самі виклики – і на європейському континенті, і за його межами. Тож я не сумніваюся, що попереду у НАТО гарне майбутнє", – додав він.

Нагадаємо, на початку травня у Пентагоні анонсували виведення 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини. Оголошуючи це рішення, високопосадовець Міноборони заявив, що нездатність Німеччини долучитися до військових зусиль проти Ірану розчарувала Сполучені Штати, а риторика країни була недоречною та некорисною.

Згодом Дональд Трамп заявив, що скорочення американської віійськової присутності у ФРН буде ще більшим.

