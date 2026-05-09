Мерц висловив жаль з приводу візиту Фіцо до Москви

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив жаль у зв’язку з рішенням прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поїхати у Москву на 9 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному з прем’єром Швеції пресбрифінгу у Стокгольмі 9 травня.

Канцлера запитали, якої він думки про те, що словацький прем’єр Роберт Фіцо цього дня перебуває у Москві та зустрічався з правителем РФ.

"Роберт Фіцо знає, що у нас з цього приводу не спільні погляди. Мені дуже прикро за це (його візит – Ред.). Ми будемо говорити з ним щодо цього дня у Москві. Ми сьогодні тут, у Стокгольмі, відзначаємо День Європи. А це – дещо інше", – сказав Мерц.

Як вже повідомляли, 9 травня Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. Він є єдиним лідером з ЄС, хто присутній у російській столиці.

Фіцо прибув до Москви ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він сказав, що є свого роду "чорною вівцею" у ЄС.

Перед візитом у Братиславі повідомляли, що Роберт Фіцо має намір передати господарю Кремля "послання" від українського президента Володимира Зеленського, та що він може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни.

Втім, після зустрічі в оточенні правителя РФ заявили, що Фіцо у розмові з Путіним не передавав йому ніяких послань, хоча про тему України згадували.