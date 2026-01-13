Как Орбан резко изменил отношение к украинцам и почему он получил "пощечину" от Трампа

На выходных в столице Венгрии состоялся съезд правящей партии "Фидес", на котором политическая сила Виктора Орбана официально утвердила список кандидатов, которые будут бороться под партийными флагами на предстоящих парламентских выборах в апреле 2026 года.

На выборах, которые уже сейчас называют решающими для будущей истории Венгрии, да и Европы в целом. Ведь впервые за последние 16 лет Виктор Орбан имеет хорошие шансы потерять власть и уже длительное время уступает в рейтинге молодому венгерскому политику Петеру Мадяру и его партии "Тиса".

Предвыборный партийный съезд показал, что партия Орбана начала серьезно ошибаться. А еще – в длинной речи премьера, которая задала тон кампании, не было ни одного тезиса об "украинской угрозе".

О важном развороте в Венгрии, который может сыграть для нас ключевую роль, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Украина – "больше не угроза"? Почему и как Орбан сменил риторику об украинцах перед выборами. Далее – краткое изложение статьи.

Съезд партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 10 января, который должен был стать триумфом власти, превратился в посмешище, потому что команда Орбана... просто забыла зарегистрировать домен новой кампании, и его перехватил Петер Мадяр.

В результате в субботу утром, когда уже смонтировали сцену для съезда партии и кто-то слил оппозиции фотки (на которых виден слоган кампании "Надежный выбор"), там сделали очевидное – попытались зайти на сайт с таким названием, ведь, по логике, у Орбана должны были подготовить там портал своей кампании. Выяснилось, что "интернет-ориентированная" кампания Орбана о сайте и не подумала.

"Когда мы это увидели, то сначала громко смеялись, а потом – за две минуты зарегистрировали сайт и наполнили его реальным контентом, чтобы объяснить вам, что „Фидес" – это действительно "надежный выбор" для олигархов, а для венгерского народа это – худшее", – рассказал оппонент Орбана Петер Мадяр.

И действительно, в воскресенье в сети заработал сайт biztosvalasztas.hu (слоган политической кампании партии премьера Венгрии), оформленный в корпоративных цветах "Фидес", с антиправительственными объяснениями и обвинениями.

Информационно Орбан проиграл этот раунд – дискурс в медиа существенно сместился с контента съезда на "кражу сайта".

Но оппозиция не остановила троллинг власти на этом.

В понедельник Петер Мадяр сообщил, что его команда начала регистрацию торговой марки "biztos választás". Владельцем ТМ должна стать партия "Тиса" – мол, теперь с каждой кепки, чашки и футболки с предвыборным лозунгом орбановцы должны отчислять копейку своим оппонентам. "Отныне они будут финансово поддерживать кампанию "Тисы", – пояснил Мадяр.

Стоит подчеркнуть, что идея с ТМ вряд ли является рабочей.

Но настоящая цель Петера Мадяра – другая. Он пытается доказать венграм, что команда Орбана – некомпетентна и постоянно делает ошибки. Комичная история с сайтом стала доказательством, что это обвинение не лишено смысла.

А еще – довольно неожиданно – Виктор Орбан получил пощечину от американских властей. Президент США не только не согласился записать обращение для "друга Виктора", но и не стал поручать эту роль кому-то из администрации – тому же Джей Ди Венсу или кому-то еще.

То, насколько в отчаянии были организаторы, можно представить по тому факту, что в последний момент они были вынуждены искать замену в американский слот и нашли только... американского актера-комика Роба Шнайдера.

Но еще важнее то, что в длинной речи премьера, которая задала тон кампании, не было ни одного тезиса об "украинской угрозе".

Выяснилось, что тезисы об "опасных украинцах", "украинских преступниках" абсолютно не находят поддержки у широких масс населения. Также избирателей не объединила идея об экзистенциальной угрозе для Венгрии от вступления Украины в ЕС, в продвижение которой Орбан лично вложил кучу времени и ресурсов.

Но известно, к кому именно теперь перешла роль "врага Венгрии", из которой вычеркнули Украину, – к ЕС.

Так, только слово "Брюссель" прозвучало в его выступлении более 30 раз, каждый раз как нечто негативное.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Украина – "больше не угроза"? Почему и как Орбан сменил риторику об украинцах перед выборами.