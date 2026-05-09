Зеленський привітав Мадяра зі вступом на посаду прем’єра Угорщини

Новини — Субота, 9 травня 2026, 17:34 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський привітав нового угорського прем’єра Петера Мадяра з початком роботи на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Зеленський привітав Мадяра з початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини, та назвав символічним, що це відбулося у День Європи. 

"Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства й поваги до наших людей. 

Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді!", – написав він.

Раніше вітання Мадяру опублікувала також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Як відомо, вдень 9 травня новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром, лідером донині опозиційної "Тиси", склав присягу та офіційно розпочинає роботу. 

Перед цим на інавгураційному засіданні парламенту обрали спікерку законодавчого органу; одним з перших її рішень стало повернення на будівлю прапора ЄС

Попередній багаторічний прем’єр країни Віктор Орбан відсутній на інавгураційному засіданні парламенту.

За даними одного з нещодавніх опитувань, 64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною.

Водночас виборці "Тиси" розділилися у думках, чи слід розблокувати переговори про вступ України в ЄС.

