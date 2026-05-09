Зеленський привітав Мадяра зі вступом на посаду прем’єра Угорщини

Президент України Володимир Зеленський привітав нового угорського прем’єра Петера Мадяра з початком роботи на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Зеленський привітав Мадяра з початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини, та назвав символічним, що це відбулося у День Європи.

I congratulate @MagyarPeterMP on his appointment and the beginning of his tenure as Prime Minister of Hungary. It is symbolic that this inauguration is taking place on Europe Day.



Ukraine is ready to deepen cooperation with Hungary and build strong relations between our… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2026

"Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства й поваги до наших людей.

Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді!", – написав він.

Раніше вітання Мадяру опублікувала також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, вдень 9 травня новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром, лідером донині опозиційної "Тиси", склав присягу та офіційно розпочинає роботу.

Перед цим на інавгураційному засіданні парламенту обрали спікерку законодавчого органу; одним з перших її рішень стало повернення на будівлю прапора ЄС.

Попередній багаторічний прем’єр країни Віктор Орбан відсутній на інавгураційному засіданні парламенту.

За даними одного з нещодавніх опитувань, 64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною.

Водночас виборці "Тиси" розділилися у думках, чи слід розблокувати переговори про вступ України в ЄС.