У Польщі під кордоном з Білоруссю знайшли підлітка, якого тижнями шукали вдома у Нідерландах

У Польщі в прикордонному з Білоруссю місті виявили 14-річного хлопця з Нідерландів, якого перед цим понад три тижні без успіху шукали нідерландські та німецькі правоохоронці.

Про це повідомляє NOS та польська поліція, пише "Європейська правда".

14-річний Максим з Апелдорна у Нідерландах зник з дому три тижні тому, вирушивши на велосипеді у невідомому напрямку. З’ясувавши якомога більше деталей, місцева поліція припустила, що він надумав поїхати у Росію.

Інформацію про зниклого хлопця передали спершу німецьким правоохоронцям, припускаючи, що він вже виїхав за межі Нідерландів. Згодом оповістили також польських колег.

Врешті 9 травня поліція польського Білостока, що приблизно за 40 км від кордону з Білоруссю, повідомила про виявлення хлопця. Його знайшли завдяки дзвінку у поліцію ввечері 8 травня про те, що хтось ночує під ковдрою на зупинці громадського транспорту.

"Виявилося, що це хлопець, якого розшукує нідерландська поліція. Підлітка забрали до закладу піклування у Білостоку. Інформацію про нього передано нідерландській стороні", – зазначили у поліції.

У Нідерландах повідомили, що батьки Максима "з великим полегшенням" відреагували на те, що його нарешті знайшли, вже говорили з ним по телефону та приїдуть забрати його додому у найкоротші терміни.

"Вони дуже вдячні за зусилля поліції та всю міжнародну співпрацю, і передають подяку усім за участь і надану інформацію", – заявив речник від імені родини.

Від рідного міста хлопця до Білостока – майже 1200 км по прямій. Поки невідомо, яку частину цього маршруту він здолав на велосипеді, та як врешті опинився на сході Польщі, не привернувши нічиєї уваги. Так само поки не уточнили, чи справді він хотів потрапити у Росію та з якою метою.

