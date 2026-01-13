Венс візьме участь у переговорах Данії і США щодо Гренландії

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс приєднається до переговорів представників Данії і США щодо Гренландії, які відбудуться цього тижня у Вашингтоні.

Про це розповів міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

У середу Расмуссен і міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт зустрінуться з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні.

Однак, за словами очільника МЗС Данії, Венс також висловив бажання взяти участь у зустрічі і навіть прийняти її. Тому переговори відбудуться в Білому домі.

Своєю чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зустрінеться з генеральним секретарем НАТО.

Зустріч відбудеться в понеділок у Брюсселі, на ній також буде присутня міністерка закордонних справ Гренландії.

Поульсен зазначив, що тепер буде "продовжено роботу" над питанням про більшу і постійну присутність данських збройних сил у Гренландії за участю інших країн НАТО.

"Як і в 2025 році, коли ми бачили, як інші країни брали участь у навчальних заходах у Гренландії, так і у 2026 році ми побачимо це як чітку реакцію на виклики, що стоять перед Арктикою", – сказав він.

Крім того, група американських конгресменів з Республіканської і Демократичної партій наприкінці цього тижня відвідають Данію.

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.