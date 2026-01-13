Вэнс примет участие в переговорах Дании и США по Гренландии

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс присоединится к переговорам представителей Дании и США по Гренландии, которые состоятся на этой неделе в Вашингтоне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В среду Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт встретятся с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Однако, по словам главы МИД Дании, Вэнс также выразил желание принять участие во встрече и даже принять ее. Поэтому переговоры состоятся в Белом доме.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен встретится с генеральным секретарем НАТО.

Встреча состоится в понедельник в Брюсселе, на ней также будет присутствовать министр иностранных дел Гренландии.

Поульсен отметил, что теперь будет "продолжена работа" над вопросом о большем и постоянном присутствии датских вооруженных сил в Гренландии с участием других стран НАТО.

"Как и в 2025 году, когда мы видели, как другие страны участвовали в учебных мероприятиях в Гренландии, так и в 2026 году мы увидим это как четкую реакцию на вызовы, стоящие перед Арктикой", – сказал он.

Кроме того, группа американских конгрессменов из Республиканской и Демократической партий в конце этой недели посетят Данию.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

