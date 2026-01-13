Конгресмени США вирушають до Данії на тлі погроз Трампа захопити Гренландію

Група американських конгресменів з Республіканської і Демократичної партій наприкінці цього тижня відвідають Данію на тлі того, як президент Дональд Трамп продовжує висловлювати погрози щодо взяття під контроль Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Очолює двопартійну делегацію сенатор-демократ Кріс Кунс. Загалом до Копенгагена вирушать щонайменше дев'ять членів Конгресу.

Група американських законодавців перебуватиме в Копенгагені в п'ятницю і суботу і зустрінеться з данськими та гренландськими високопосадовцями і бізнес-лідерами.

В інтерв'ю Associated Press у понеділок Кунс сказав, що делегація хоче донести до данців і гренландців, що "ми розуміємо цінність нашого давнього партнерства з ними і ні в якому разі не прагнемо втручатися в їхні внутрішні дискусії про статус Гренландії".

Кунс підкреслив, що Сполучені Штати і Данія давно є союзниками, зазначивши, що ця північноєвропейська країна стала на захист США відразу після терактів 11 вересня 2001 року і протягом багатьох років працювала з ними в тандемі над іншими пріоритетними завданнями.

"Поки ми були конструктивними і поважними союзниками, данці були відкриті до нас у питаннях безпеки, інвестицій та регіону. Я думаю, що єдине, що змінилося, – це нещодавні заяви президента і те, наскільки ситуація, здається, перейшла від випадкової до серйозної, і я просто вважаю, що для нас важливо, щоб нас почули як тих, хто рішуче підтримує НАТО і наш альянс", – додав він.

Джерела агентства також розповідають, що делегація розглядала можливість поїздки до Гренландії, але в кінцевому підсумку її довелось скасувати через логістичні проблеми.

Крім того, цього тижня в Вашингтоні очікується прибуття данських і гренландських посланців для переговорів з держсекретарем Марко Рубіо.

Тим часом конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт під назвою "Анексія Гренландії та надання їй статусу штату".

Сам Трамп раніше допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.