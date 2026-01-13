У ЄС прокоментували майбутню угоду "про процвітання" України зі США

Європейський Союз слідкує за перемовинами України та США щодо укладання нової торгівельної угоди "про процвітання", але сконцентрований на імплементації оновленої торгівельної угоди між Україною та ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл під час спілкування з журналістами 13 січня.

ЄС надає пріоритет власним торгівельним угодам з Україною, але слідкує за підготовкою угоди "про процвітання" зі США.

"Звісно, ми стежимо за всіма подіями, що стосуються України, враховуючи нашу власну міцну взаємодію з Україною не лише у торгівельно-економічній сфері, але й у ширшому геополітичному сенсі. Однак я можу сказати, що ми повністю зосереджені на імплементації нашої Угоди з Україною, котру, як вам відомо, нещодавно було оновлено на користь обох сторін. І це є нашим пріоритетом", – заявив Гілл.

Він уточнив, що якщо будь-які торгівельні переговори між Україною та третім партнером матимуть вплив сферу відносин ЄС з Україною, "тоді, безперечно, ми це проаналізуємо".

"Наскільки я розумію, цей етап ще не настав. Тож наразі ми зосереджені лише на наших торгівельно-економічних відносинах з Україною", – сказав Олоф Гілл.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

"План процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Варто зауважити, що уряді України раніше заявили, що Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу.

Також прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, на що Україна пустить $800 млрд з економічної "мирної" угоди.