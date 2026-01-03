Свириденко розповіла, на що Україна пустить $800 млрд з економічної "мирної" угоди

Фінансові потреби України на наступні 10 років, без урахування витрат на безпеку, складуть 800 мільярдів доларів США.

Про це заявила у виступі на зустрічі з безпековими радниками західних держав прем'єрка Юлія Свириденко, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Свириденко зазначила, що Україна потребує "величезних" капіталовкладень, і вони мають стати частиною мирних угод, укладання яких готують Україна та західні держави. Це фінансування передбачене угодою про економічне процвітання, проєкт якої розроблений, але наразі не оприлюднюється.

"Потреби фінансових інвестицій, необхідні для забезпечення економічного процвітання, є величезними. З сьогоднішньої перспективи, йдеться про 800 млрд доларів США на наступні 10 років", – наголосила вона.

Очільниця уряду наголосила, що Свириденко ця сума не є остаточною, бо не включає значної статті витрат.

"Це включає [витрати на те, щоби зберегти] макрофінансову стабільність, відшкодування втрат, потреби у відбудові та фінансування необхідного економічного поштовху. Але це не включає фінансування оборони, яке, як ми розраховуємо, з часом знизиться за умови ефективних безпекових гарантій", – заявила вона.

Свириденко окремо підкреслила потребу покрити фінансування дефіциту бюджету, що утворився через війну.

"[Після безпекових потреб], наступна мета – це економічна стабільність. Без економічної стабільності немає сенсу говорити про залучення інвестицій", – заявила, зокрема, вона.

У економічній панелі взяв участь також представник США Стів Віткофф, який долучився за відеозв'язком.

Раніше Сергій Кислиця розповів, про що домовлялися радники в Києві, на першій частині зустрічі.

Зеленський розраховує, що деякі документи для завершення війни будуть готові до підписання в січні.

Нещодавно до переліку документів, що узгоджуються, додали той, що встановлює послідовність втілення пунктів мирної угоди.