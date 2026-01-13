В ЕС прокомментировали будущее соглашение "о процветании" Украины с США

Европейский Союз следит за переговорами Украины и США по заключению нового торгового соглашения "о процветании", но сконцентрирован на имплементации обновленного торгового соглашения между Украиной и ЕС.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Хилл во время общения с журналистами 13 января.

ЕС отдает приоритет собственным торговым соглашениям с Украиной, но следит за подготовкой соглашения "о процветании" с США.

"Конечно, мы следим за всеми событиями, касающимися Украины, учитывая наше собственное прочное взаимодействие с Украиной не только в торгово-экономической сфере, но и в более широком геополитическом смысле. Однако я могу сказать, что мы полностью сосредоточены на имплементации нашего Соглашения с Украиной, которое, как вам известно, недавно было обновлено в пользу обеих сторон. И это является нашим приоритетом", – заявил Хилл.

Он уточнил, что если любые торговые переговоры между Украиной и третьим партнером будут иметь влияние сферу отношений ЕС с Украиной, "тогда, безусловно, мы это проанализируем".

"Насколько я понимаю, этот этап еще не наступил. Поэтому сейчас мы сосредоточены только на наших торгово-экономических отношениях с Украиной", – сказал Олоф Хилл.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и финализируют соглашение о "процветании" Украины.

"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Стоит заметить, что правительстве Украины ранее заявили, что Соглашение о $800 млрд для Украины согласовано ЕС и не противоречит условиям вступления.

Также премьер Юлия Свириденко рассказала, на что Украина пустит $800 млрд из экономического "мирного" соглашения.