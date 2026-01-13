Експрем'єр Чехії засудив Бабіша за викриття деталей "снарядної ініціативи"

Колишній прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала засудив чинного главу уряду Андрея Бабіша за те, що він розкрив громадськості секретні деталі ініціативи щодо постачання боєприпасів для України.

Про це, як пише "Європейська правда", Фіала написав на своїй сторінці в X.

На думку експрем’єра, ця ситуація загрожує безпеці Чехії та конкретних людей і компаній, що беруть участь в "снарядній ініціативі".

"Я не розумію, як людина, яка колись була прем'єр-міністром Чеської Республіки, не може цього усвідомити та діє так безвідповідально", – написав Павел про Бабіша.

Напередодні стало відомо, що прем’єр-міністр Чехії розкрив дані про кошти, які чеські компанії витратили на ініціативу щодо постачання снарядів Україні. Як писало видання České noviny, ця сума становить 274 мільярди крон (близько 11 млрд євро). Також Бабіш звинуватив свого попередника у приховуванні цієї інформації.

Нагадаємо, до вступу на посаду прем'єра Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.