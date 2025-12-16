Шмигаль після "Рамштайну" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

Міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") оголосив про зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України.

Про це він написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Шмигаль нагадав, що у 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще близько 5 мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.

"Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році", – зазначив він.

За підсумками "Рамштайну" Шмигаль вказав на такі зобов’язання країн-партнерів:

Німеччина виділить 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Фокус – ППО, БпЛА, артилерійські постріли. Крім того, Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.

Велика Британія посилить спроможності ППО України на суму 600 млн фунтів стерлінгів за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році.

за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році. Нідерланди надають 700 млн євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.

Чорногорія готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Данія зробить новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України, також передає 29 пакет підтримки на 250 млн євро (дрони, ППО та підтримка української авіації).

Естонія продовжить підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро), а також зробить внесок в IT-коаліцію розміром в 9 млн євро.

Латвія продовжить підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) – фокус на БпЛА, РЕБ, PURL.

Литва виділить понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, "Чеську ініціативу" та Коаліцію розмінування.

Люксембург обіцяє 100 млн євро у 2026 на підтримку України та другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.

Норвегія виділить близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, зробить внески на підтримку американських систем ППО та "Чеську ініціативу".

Польща здійснює поставки 155-мм снарядів, готує реалізацію спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

Португалія робить внесок у "Чеську ініціативу" та виділяє 10 млн євро на БпЛА.

Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тис. артилерійських снарядів.

Нагадаємо, в ході засідання Шмигаль звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.