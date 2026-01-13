Экс-премьер Чехии осудил Бабиша за раскрытие деталей "снарядной инициативы"

Бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала осудил действующего главу правительства Андрея Бабиша за то, что он раскрыл общественности секретные детали инициативы по поставкам боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фиала написал на своей странице в X.

По мнению экс-премьера, эта ситуация угрожает безопасности Чехии и конкретных людей и компаний, участвующих в "снарядной инициативе".

"Я не понимаю, как человек, который когда-то был премьер-министром Чешской Республики, не может этого осознать и действует так безответственно", – написал Павел о Бабише.

Накануне стало известно, что премьер-министр Чехии раскрыл данные о средствах, которые чешские компании потратили на инициативу по поставке снарядов Украине. Как писало издание České noviny, эта сумма составляет 274 миллиарда крон (около 11 млрд евро). Также Бабиш обвинил своего предшественника в сокрытии этой информации.

Напомним, до вступления в должность премьера Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Напомним, ранее во время "Рамштайна" Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.