Латвія придбає артилерійські системи Archer
Уряд Латвії 13 січня підтримав інформаційний звіт "Про закупівлю системи вогневої підтримки непрямим вогнем", який передбачає придбання колісних артилерійських систем Archer для Національних збройних сил.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Як зазначив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс, це придбання стане важливим кроком у зміцненні потенціалу Національних збройних сил.
"Це не тільки розширить наші можливості з ведення непрямого вогню, але й сприятиме тіснішій співпраці зі Швецією, забезпечуючи спільну підготовку та обмін досвідом. Це стане довгостроковою інвестицією в нашу безпеку та обороноздатність", – сказав Спрудс.
У червні минулого року Міністерство оборони підписало лист про наміри зі Швецією, який включав взаємне зобов'язання в майбутньому укласти міжурядову угоду про придбання для Національних збройних сил 18 колісних артилерійських систем Archer.
Цієї п'ятниці, 16 січня, Спрудс під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном підпише дорожню карту оборонного співробітництва, яка закріпить спільні інтереси двох країн у сфері безпеки в Балтійському регіоні.
З підписанням дорожньої карти Латвія і Швеція також домовляться про довгострокове співробітництво, яке включатиме спільну підготовку і розміщення шведських систем Archer в Латвії з 2026 року.
Поки очікується поставка артилерійських систем, обидві країни створять спільний підрозділ Archer 6x6, щоб збройні сили могли проводити спільні навчання і розвивати навички ведення вогню непрямою наводкою.
Така співпраця сприятиме сумісності можливостей Латвії та Швеції в області непрямого вогню, забезпечить Національним збройним силам можливість проходити підготовку в Швеції, а також створить основу для спільного розвитку системи Archer з урахуванням мінливих умов безпеки.
У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.
А перед тим Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на суму приблизно 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II.