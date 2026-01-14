Латвия приобретет артиллерийские системы Archer

Правительство Латвии 13 января поддержало информационный отчет "О закупке системы огневой поддержки непрямым огнем", который предусматривает приобретение колесных артиллерийских систем Archer для Национальных вооруженных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, это приобретение станет важным шагом в укреплении потенциала Национальных вооруженных сил.

"Это не только расширит наши возможности по ведению непрямого огня, но и будет способствовать более тесному сотрудничеству со Швецией, обеспечивая совместную подготовку и обмен опытом. Это станет долгосрочной инвестицией в нашу безопасность и обороноспособность", – сказал Спрудс.

В июне прошлого года Министерство обороны подписало письмо о намерениях со Швецией, которое включало взаимное обязательство в будущем заключить межправительственное соглашение о приобретении для Национальных вооруженных сил 18 колесных артиллерийских систем Archer.

В эту пятницу, 16 января, Спрудс во время двусторонней встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном подпишет дорожную карту оборонного сотрудничества, которая закрепит общие интересы двух стран в сфере безопасности в Балтийском регионе.

С подписанием дорожной карты Латвия и Швеция также договорятся о долгосрочном сотрудничестве, которое будет включать совместную подготовку и размещение шведских систем Archer в Латвии с 2026 года.

Пока ожидается поставка артиллерийских систем, обе страны создадут совместное подразделение Archer 6x6, чтобы вооруженные силы могли проводить совместные учения и развивать навыки ведения огня непрямой наводкой.

Такое сотрудничество будет способствовать совместимости возможностей Латвии и Швеции в области непрямого огня, обеспечит Национальным вооруженным силам возможность проходить подготовку в Швеции, а также создаст основу для совместного развития системы Archer с учетом меняющихся условий безопасности.

В декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.

А перед этим Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт на сумму около 252 млн евро с лидером французской оборонной промышленности KNDS France на приобретение колесных гаубиц Caesar Mk II.