У Польщі розслідують появу повітряної кулі з написами російською

У Польщі поблизу міста Венгожево було знайдено повітряну кулю з написами кирилицею, у зв’язку із чим прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки розпочали розслідування.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Подія сталася в селі Печарки у Венгожевському повіті. Саме там впала куля з написами кирилицею.

Об'єкт був попередньо досліджений спеціалістом з криміналістичної лабораторії місцевої поліції.

За його висновками, найімовірніше, об’єкт – це метеорологічний радіозонд, оснащений пристроями для GPS-навігації.

"Така куля може піднятися на висоту до 30 кілометрів", – повідомив спеціаліст.

З'ясуванням походження кулі та її призначенням зараз займається прокуратура. Сьогодні фахівці Агентства внутрішньої безпеки мають детально дослідити цю знахідку.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Частина російських дронів була збита польською армією за допомогою союзників з НАТО.

У наступні тижні уламки безпілотників знаходили в декількох воєводствах.

10 вересня Польща звернулася до НАТО з проханням про застосування статті 4 Північноатлантичного договору.