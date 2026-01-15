В Польше расследуют появление воздушного шара с надписями на русском языке

В Польше поблизости от города Венгожево был найден воздушный шар с надписями кириллицей, в связи с чем прокуратура и Агентство внутренней безопасности начали расследование.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел в селе Печарки в Венгожевском повете. Именно там упал шар с надписями кириллицей.

Объект был предварительно исследован специалистом из криминалистической лаборатории местной полиции.

По его выводам, вероятнее всего, объект – это метеорологический радиозонд, оснащенный устройствами для GPS-навигации.

"Такой шар может подняться на высоту до 30 километров", – сообщил специалист.

Выяснением происхождения шара и его назначением сейчас занимается прокуратура. Сегодня специалисты Агентства внутренней безопасности должны детально исследовать находку.

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Часть российских дронов была сбита польской армией с помощью союзников из НАТО.

В последующие недели обломки беспилотников находили в нескольких воеводствах.

10 сентября Польша обратилась к НАТО с просьбой о применении статьи 4 Североатлантического договора.