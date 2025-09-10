У Польщі знайшли уламки вже 15 російських дронів

Станом на вечір середи, 10 вересня, на території Польщі вже знайшли уламки 15 безпілотників.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Один з 15 безпілотних літальних апаратів впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави. Дрон не завдав жодних збитків. За попередніми даними, дрон не був оснащений вибухівкою.

Фото: RMF24

Міністерство внутрішніх справ оголосило про ще одне місце знахідки у Чижуві. Там знайшли розбитий безпілотний літальний апарат на полі. Він не завдав жодних збитків.

Уламки дрона також були знайдені в Бихавці-Тшетій поблизу Любліна. Там падаючий дрон пошкодив дах сільськогосподарської будівлі.

Відтак, за попередніми даними, уламки безпілотників знайшли у:

Люблінському воєводстві: у населених пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя;

Лодзинському воєводстві: у Мнішеві.

Вармінсько-Мазурському воєводстві: у населеному пункті Олесьно;

У Мазовецькому воєводстві: між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею;

У Свентокшиському воєводстві: у населеному пункті Чижув, у Собутці.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.