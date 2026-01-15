Зеленський зустрівся із Залужним, говорили про "дипломатичні завдання"

Президент Володимир Зеленський обговорив актуальні дипломатичні завдання із послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем українських Збройних Сил Валерієм Залужним.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У четвер, 15 січня, Зеленський провів зустріч із Залужним, під час якої подякував йому за роботу в команді України.

"Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість", – поділився він.

Зазначимо, 5 січня Зеленський призначив колишнього першого заступника глави МЗС Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Того ж дня він зустрівся із колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. За словами Зеленського, вони обговорювали подальші напрями взаємодії.