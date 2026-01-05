В ОПУ розкрили деталі розмови Зеленського з Дмитром Кулебою, якого "повертають у команду"

В Офісі президента розповіли, що зустріч Володимира Зеленського з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою тривала близько години і вони "домовились співпрацювати".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

Литвин зазначив, що Володимир Зеленський спілкувався з Дмитром Кулебою майже годину.

"Вони домовились, що будуть співпрацювати, а деталі скажуть, коли це буде вчасно", – зазначив він.

Перед цим Зеленський у своїх соцмережах розповів про зустріч з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, зазначивши, що вони обговорюють подальші напрями взаємодії.

Президент не став уточнювати, на яку із посад розглядається Дмитро Кулеба.

Зазначимо, 5 січня Зеленський призначив колишнього першого заступника глави МЗС Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ у вересні 2024 року.