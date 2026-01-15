Зеленский встретился с Залужным, говорили о "дипломатических задачах"

Президент Владимир Зеленский обсудил актуальные дипломатические задачи с послом Украины в Великобритании и бывшим главнокомандующим украинских Вооруженных Сил Валерием Залужным.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В четверг, 15 января, Зеленский провел встречу с Залужным, во время которой поблагодарил его за работу в команде Украины.

"Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас – Украину, нашу стойкость", – поделился он.

Отметим, 5 января Зеленский назначил бывшего первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

В тот же день он встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По словам Зеленского, они обсуждали дальнейшие направления взаимодействия.