Зеленский встретился с Залужным, говорили о "дипломатических задачах"
Президент Владимир Зеленский обсудил актуальные дипломатические задачи с послом Украины в Великобритании и бывшим главнокомандующим украинских Вооруженных Сил Валерием Залужным.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".
В четверг, 15 января, Зеленский провел встречу с Залужным, во время которой поблагодарил его за работу в команде Украины.
"Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас – Украину, нашу стойкость", – поделился он.
Отметим, 5 января Зеленский назначил бывшего первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.
В тот же день он встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По словам Зеленского, они обсуждали дальнейшие направления взаимодействия.