Кислиця став першим заступником Буданова
Президент Володимир Зеленський 5 січня призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в указі.
Раніше у понеділок Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника Міністра закордонних справ України.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що на новій посаді Кислиця продовжить роботу на переговорному треку. Кислиця є одним з ключових переговорників у мирному процесі та на зустрічах із представниками США.
Зеленський зазначав, що Кислиця посилить дипломатичний напрямок в Офісі президента.
Також глава держави пояснював, що посилює свою переговорну команду.
До призначення першим заступником глави МЗС в лютому 2025 року Кислиця протягом 5 років обіймав посаду постійного представника України про ООН.