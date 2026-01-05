Кислиця став першим заступником Буданова

Президент Володимир Зеленський 5 січня призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в указі.

Раніше у понеділок Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника Міністра закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що на новій посаді Кислиця продовжить роботу на переговорному треку. Кислиця є одним з ключових переговорників у мирному процесі та на зустрічах із представниками США.

Зеленський зазначав, що Кислиця посилить дипломатичний напрямок в Офісі президента.

Також глава держави пояснював, що посилює свою переговорну команду.

До призначення першим заступником глави МЗС в лютому 2025 року Кислиця протягом 5 років обіймав посаду постійного представника України про ООН.