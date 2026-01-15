Укр Рус Eng

Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво

Новини — Четвер, 15 січня 2026, 20:15 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський обговорив із очільницею Міністерства закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі оборонне співробітництво між країнами.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що візит Спіроралі до Києва – це сильний сигнал підтримки. 

"Передусім під час зустрічі обговорили військову співпрацю – оборонне виробництво, інтеграцію України та Албанії до ЄС – це спільна мета наших країн – та розвиток програми PURL, а саме – можливе приєднання Албанії до програми цього року", – зазначив він.

Окремо український президент поінформував її про зусилля України в дипломатії з партнерами заради миру. 

"Обговорили й посилення санкцій проти РФ. Санкції – критично важливий інструмент для послаблення здатності Росії продовжувати війну", – сказав Зеленський.

Відтак він додав, що відзначив Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня.

Під час свого візиту Спіропалі заявила, що Албанія продовжить надавати гуманітарну та військову підтримку Україні та, зокрема, прагне долучитися до програми із фінансування закупівель американської зброї для Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Албанія
Реклама: