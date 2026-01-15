Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво

Президент Володимир Зеленський обговорив із очільницею Міністерства закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі оборонне співробітництво між країнами.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що візит Спіроралі до Києва – це сильний сигнал підтримки.

"Передусім під час зустрічі обговорили військову співпрацю – оборонне виробництво, інтеграцію України та Албанії до ЄС – це спільна мета наших країн – та розвиток програми PURL, а саме – можливе приєднання Албанії до програми цього року", – зазначив він.

Окремо український президент поінформував її про зусилля України в дипломатії з партнерами заради миру.

"Обговорили й посилення санкцій проти РФ. Санкції – критично важливий інструмент для послаблення здатності Росії продовжувати війну", – сказав Зеленський.

Відтак він додав, що відзначив Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня.

Під час свого візиту Спіропалі заявила, що Албанія продовжить надавати гуманітарну та військову підтримку Україні та, зокрема, прагне долучитися до програми із фінансування закупівель американської зброї для Києва.