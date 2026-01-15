Зеленский обсудил с главой МИД Албании оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский обсудил с главой Министерства иностранных дел Албании Элисой Спиропали оборонное сотрудничество между странами.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что визит Спиропали в Киев – это сильный сигнал поддержки.

"Прежде всего, во время встречи обсудили военное сотрудничество – оборонное производство, интеграцию Украины и Албании в ЕС – это общая цель наших стран – и развитие программы PURL, а именно – возможное присоединение Албании к программе в этом году", – отметил он.

Отдельно украинский президент проинформировал ее об усилиях Украины в дипломатии с партнерами ради мира.

"Обсудили и усиление санкций против РФ. Санкции – критически важный инструмент для ослабления способности России продолжать войну", – сказал Зеленский.

Затем он добавил, что наградил Спиропали орденом княгини Ольги I степени.

Во время своего визита Спиропали заявила, что Албания продолжит оказывать гуманитарную и военную поддержку Украине и, в частности, стремится присоединиться к программе по финансированию закупок американского оружия для Киева.