Албанія готова долучитися до закупівлі зброї США для України

Албанія продовжить надавати гуманітарну та військову підтримку Україні та, зокрема, прагне долучитися до програми із фінансування закупівель американської зброї для Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила у Києві міністерка закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Спіропалі відзначила, що Албанія надає гуманітарну, військову та іншу підтримку Україні і продовжуватиме це робити.

"Тому наш прем'єр-міністр, наш уряд прагне вивчити програму PURL і долучитися до неї", – сказала вона на спільній пресконференції з Андрієм Сибігою.

Міністерка наголосила, що Албанія є членом НАТО і вважає, що "наші обов'язки в Альянсі полягають у розподілі тягаря".

"І, безумовно, ми готові у 2026 році долучитися до програм, не тільки PURL, а й інших програм співпраці, в тому числі двосторонніх з Україною", – додала міністр.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.

31 грудня стало відомо, що Хорватія виділяє близько 14 млн євро на закупівлю зброї США для України

Румунія вирішила підтримати ініціативу PURL, зробивши внесок у 50 млн євро.