Як фейкові листи СБУ налаштовують угорців проти України та яка роль Росії у цій операції

Днями "Європейська правда" розповіла про те, що чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зробив українофобію стрижнем своєї зовнішньої політики, раптово змінив підхід.

Та хоча офіційно Будапешт визнав розворот своєї політики лише зараз – ознаки змін були помітні вже деякий час.

Немає сумніву, що ці зміни бачили й росіяни. А на початку цього року вони спробували повернути ворожнечу до угорського порядку денного.

Для цього РФ вкинула через свою мережу підконтрольних сайтів нібито "злите" листування про атаки на угорців, які нібито готує СБУ.

Докладніше про інформаційну операцію і те, чи вплине вона на політику угорського уряду, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Як Москва розпалює українсько-угорські відносини: історія фейку, який "проковтнули" у Орбана. Далі – стислий її виклад.

"Новина", що збудила угорців, спершу з'явилася у Сербії.

Тамтешній сайт Vaseljenska (він не входить до числа топресурсів навіть удома, а в Україні про нього чули хіба що фактчекери та фахівці з питань Балкан і російської пропаганди) опублікував статтю за назвою "Ексклюзивні документи СБУ: стверджують, що Зеленський наказав переслідувати угорців в Україні за підтримку Орбана".

Головною редакторкою (і авторкою) сайту Vaseljenska є така собі Весна Вейзович – сербська журналістка, яка працювала на сербську редакцію видання News-Front, яке вважають одним з ключових медіапроєктів російських спецслужб.

До того ж і Вейзович особисто, і її вебсайт багато разів брали участь в антиукраїнських операціях під проводом РФ, у тому числі тих, про які розповідала "ЄвроПравда". До нашої уваги вона потрапила саме через те, що її портал став майданчиком для інформаційних провокацій РФ, спрямованих на відносини України та Угорщини.

Отже, основний зміст публікації – нібито сканкопії двох міжвідомчих листів, датованих 26 вересня 2025 року, за підписом тогочасного голови Служби безпеки України Василя Малюка. Видання стверджує, що отримало обидва листи "від своїх джерел", дуже коротко описує їхній зміст, звинувачує Україну у веденні "політики, що нагадує фашистські режими і не може бути виправдана" і завершує публікацію словами про те, що вони, мовляв, "сподіваються на провал цих планів Зеленського".

Публікація, розміщена ще 5 січня на маловідомому сербському сайті з дуже специфічною репутацією, 14 січня раптом "вистрелила" в угорських медіа.

Першим на неї звернув увагу сайт Mandiner (його вважають одним з ключових видань партії Орбана) – раптом, за дев’ять днів після появи документів на зливному бачку у Сербії, вони помітили її та переказали у деталях для угорського читача. Стаття, що вийшла на сайті о 6:40 ранку, пояснює угорцям, що йдеться про втручання України у вибори на користь опозиції.

Але цього разу важливо зазначити, що новий російсько-сербський фейк не обійшов буквально усі медіа урядового пулу.

А це означає, що у Орбана дійсно змінили підхід щодо України і тепер не шукають кожного приводу, щоб розпалити ворожнечу у відносинах.

І насамкінець варто пояснити, що дає настільки тверду впевненість, що листування голови СБУ з міністром оборони та прем'єр-міністеркою України є фейком.

Обидва "листи Малюка", оприлюднені сербським проросійським сайтом, посилаються на "постанову Кабінету міністрів 11.09.2025 №1120", якою уряд нібито створив "Спеціальну робочу групу з парламентських виборів в Угорщині".

Однак база законодавства України свідчить, що постанова КМУ №1120 датована 10 вересня, і вона стосується зовсім іншого питання – заморожених російських активів.

Лишається додати, що це – далеко не єдиний доказ того, що ці листи – фальсифіковані. Відчувається, що автори цього фейку не відчувають, як працює державний апарат, тому фейк містить низку неузгодженостей і хиб, яких не може бути в офіційному листуванні.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Як Москва розпалює українсько-угорські відносини: історія фейку, який "проковтнули" у Орбана.