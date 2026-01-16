Как фейковые письма СБУ настраивают венгров против Украины и какова роль России в этой операции

На днях "Европейская правда" рассказала о том, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сделавший украинофобию стержнем своей внешней политики, внезапно изменил подход.

И хотя официально Будапешт признал разворот своей политики только сейчас, признаки изменений были заметны уже некоторое время.

Нет сомнений, что эти изменения видели и россияне. А в начале этого года они попытались вернуть вражду в венгерскую повестку дня.

Для этого РФ вбросила через свою сеть подконтрольных сайтов якобы "слитую" переписку об атаках на венгров, которые якобы готовит СБУ.

Подробнее об информационной операции и том, повлияет ли она на политику венгерского правительства, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Как Москва разжигает украинско-венгерские отношения: история фейка, который "проглотили" у Орбана. Далее – краткое изложение статьи.

"Новость", которая возбудила венгров, сначала появилась в Сербии.

Тамтешний сайт Vaseljenska (он не входит в число топресурсов даже дома, а в Украине о нем слышали разве что фактчекеры и специалисты по вопросам Балкан и российской пропаганды) опубликовал статью под названием "Эксклюзивные документы СБУ: утверждают, что Зеленский приказал преследовать венгров в Украине за поддержку Орбана".

Главным редактором (и автором) сайта Vaseljenska является некая Весна Вейзович – сербская журналистка, которая работала в сербской редакции издания News-Front, которое считается одним из ключевых медиапроектов российских спецслужб.

К тому же и Вейзович лично, и ее веб-сайт много раз участвовали в антиукраинских операциях под руководством РФ, в том числе тех, о которых рассказывала "ЕвроПравда". Она попала в поле нашего внимания именно потому, что ее портал стал площадкой для информационных провокаций РФ, направленных на отношения Украины и Венгрии.

Итак, основное содержание публикации – якобы сканкопии двух межведомственных писем, датированных 26 сентября 2025 года, за подписью тогдашнего главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Издание утверждает, что получило оба письма "от своих источников", очень кратко описывает их содержание, обвиняет Украину в ведении "политики, напоминающей фашистские режимы и не подлежащей оправданию" и завершает публикацию словами о том, что они, мол, "надеются на провал этих планов Зеленского".

Публикация, размещенная еще 5 января на малоизвестном сербском сайте с очень специфической репутацией, 14 января внезапно "выстрелила" в венгерских СМИ.

Первым на нее обратил внимание сайт Mandiner (его считают одним из ключевых изданий партии Орбана) – вдруг, через девять дней после появления документов на сливом бачке в Сербии, они заметили ее и пересказали в деталях для венгерского читателя. Статья, вышедшая на сайте в 6:40 утра, объясняет венграм, что речь идет о вмешательстве Украины в выборы в пользу оппозиции.

Но на этот раз важно отметить, что новый российско-сербский фейк обошел буквально все СМИ правительственного пула.

А это означает, что у Орбана действительно изменили подход к Украине и теперь не ищут каждый повод, чтобы разжечь вражду в отношениях.

И в заключение стоит объяснить, что дает столь твердую уверенность, что переписка главы СБУ с министром обороны и премьер-министром Украины является фейком.

Оба "письма Малюка", обнародованные сербским пророссийским сайтом, ссылаются на "постановление Кабинета министров 11.09.2025 №1120", которым правительство якобы создало "Специальную рабочую группу по парламентским выборам в Венгрии".

Однако база законодательства Украины свидетельствует, что постановление КМУ №1120 датировано 10 сентября, и оно касается совсем другого вопроса – замороженных российских активов.

Остается добавить, что это – далеко не единственное доказательство того, что эти письма – фальсифицированные. Чувствуется, что авторы этого фейка не понимают, как работает государственный аппарат, поэтому фейк содержит ряд несоответствий и ошибок, которых не может быть в официальной переписке.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Как Москва разжигает украинско-венгерские отношения: история фейка, который "проглотили" у Орбана.