Глава МЗС Естонії обурився заявою Червоного Хреста про удари в Україні і РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна обурився заявою Міжнародного комітету Червоного Хреста про засудження ударів "в Україні та Росії".

Про це естонський міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Червоний Хрест засудив "нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії".

Перераховуючи постраждалі міста в місії згадали Київ, Дніпро, Донецьк і російський Бєлгород.

Коментуючи це, Тсахкна зазначив, що агресора і жертву не можна порівнювати, а жертву не можна звинувачувати за наслідки війни.

Він наголосив, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права.

За словами естонського міністра, ці атаки спрямовані на те, щоб залякати цивільне населення і заподіяти йому страждання.

"Україна не починала війну; вона захищається і платить за це величезну ціну", – підкреслив він.

Також напередодні Міністерство закордонних справ викликало представника Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, вимагаючи пояснень через резонансні заяви.

Тим часом Україна скликає енергетичний "Рамштайн" на тлі масованих ударів РФ по енергосистемі.