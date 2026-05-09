У Німеччині тисячі школярів протестували проти військової служби

Десятки тисяч школярів у п’ятницю вийшли на вулиці по всій Німеччині, щоб висловити протест проти можливого повернення обов’язкової військової служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Мітинги та демонстрації відбулися в десятках міст під гаслом "Шкільний страйк проти обов’язкової військової служби", приурочені до річниці закінчення Другої світової війни 8 травня.

Поліція Берліна повідомила, що в столиці зібралося близько 1 200 учасників, які пройшли маршем від Бранденбурзьких воріт до штаб-квартири ХДС канцлера Фрідріха Мерца, несучи плакати з написами: "Освіта замість бомб" та "Берлін замість фронту". Організатори оцінили кількість учасників у 5 000 осіб.

У Гамбурзі, за словами організаторів, на вулиці вийшли близько 6 000 людей, тоді як поліція нарахувала приблизно 2 300 учасників.

Ці протести не були першою загальнонаціональною акцією проти військової служби. На початку березня близько 50 тисяч молодих людей взяли участь у шкільному страйку проти призову та будь-яких видів обов’язкової служби у близько 150 містах по всій країні.

Минулого року Німеччина відновила програму добровільної військової служби, прагнучи збільшити чисельність військ у відповідь на війну Росії в Україні та нові цілі НАТО.

Закон, який набрав чинності 1 січня, має на меті набір добровольців для розширення збройних сил. Однак, якщо цілі набору не будуть досягнуті, парламент може прийняти рішення про відновлення обов'язкової військової служби.

Повідомляли, що від початку року Збройні сили Німеччини надіслали майже 200 000 листів 18-річним для проходження первинного відбору на військову службу.

Крім того, цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер розкритикував план уряду щодо збільшення кількості добровольців у збройних силах, заявивши, що єдиним ефективним рішенням є обов'язкова військова служба.