США запровадили санкції проти осіб та компаній, які допомагають Ірану виробляти "Шахеди"

США запровадили санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану отримувати зброю та сировину для виробництва ударних дронів "Шахед" та у програмі зі створення балістичних ракет.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США, інформує "Європейська правда".

Як зазначив очільник американського Мінфіну Скотт Бессент, його відомство "неухильно продовжує кампанію "Економічний гнів".

"Під рішучим керівництвом президента Трампа ми будемо продовжувати діяти, щоб забезпечити безпеку Америки, і націлюватися на іноземних громадян та компанії, які постачають іранським військовим зброю для використання проти американських військ", – сказав він.

У Мінфіні США кажуть, що змогли зірвати прогнозовані нафтові доходи Ірану на мільярди доларів.

Крім того, відомство вжило заходів, які призвели до заморожування майже пів мільярда доларів у криптовалюті, пов’язаній з режимом, та завдало удару по тіньових банківських мережах Тегерана.

Санкції торкнулись 10 фізичних осіб та компаній, що базуються в різних юрисдикціях на Близькому Сході, в Азії та Східній Європі.

Порушення санкцій може призвести до накладення цивільних або кримінальних покарань на громадян США та іноземців.

У середу видання Axios повідомило, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Водночас в Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном.