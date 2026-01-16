Глава МИД Эстонии возмутился заявлением Красного Креста об ударах в Украине и РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна возмутился заявлением Международного комитета Красного Креста об осуждении ударов "в Украине и России".

Об этом эстонский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Красный Крест осудил "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России".

Перечисляя пострадавшие города в миссии вспомнили Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.

Комментируя это, Тсахкна отметил, что агрессора и жертву нельзя сравнивать, а жертву нельзя обвинять за последствия войны.

Он подчеркнул, что атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.

По словам эстонского министра, эти атаки направлены на то, чтобы запугать гражданское население и причинить ему страдания.

"Украина не начинала войну; она защищается и платит за это огромную цену", – подчеркнул он.

Также накануне Министерство иностранных дел вызвало представителя Международного комитета Красного Креста в Украине, требуя объяснений из-за резонансных заявлений.

Тем временем Украина созывает энергетический "Рамштайн" на фоне массированных ударов РФ по энергосистеме.