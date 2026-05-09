Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

Після того, як лідерка соціал-демократів та багаторічна проукраїнська прем’єрка Данії Метте Фредеріксен не змогла заручитись достатньою підтримкою, щоб сформувати уряд, король Фредерік X доручив це завдання чинному очільнику Міноборони Троельсу Лунду Поульсену.

повідомляє "Європейська правда".

Увечері 8 травня данський монарх прийняв у себе представників політичних партій, які увійшли до парламенту нового скликання.

Представники Ліберальної партії, Данської народної партії, Ліберального альянсу, Поміркованих, Консервативної народної партії, Демократів Данії та Партії громадян – які разом мають 87 місць – рекомендували доручити голові Ліберальної партії Троельсу Лунду Поульсену вести переговори щодо формування уряду.

Представники Соціал-демократичної партії, Соціалістичної народної партії, Об'єднаного списку, Радикальної лівиці та Альтернативи, які разом мають 84 мандати, порадили доручити чинній прем'єр-міністерці Метте Фредеріксен знову очолити переговори щодо формування уряду.

Після цього король прийняв Фредеріксен, яка зважаючи на заяви партій, порадила Фредеріку X доручити Поульсену вести такі переговори.

Відповідно до цього король попросив Поульсена очолити переговори щодо формування уряду.

Метте Фредеріксен 8 травня повідомила королю, що за підсумком першого раунду переговорів не змогла заручитись достатньою підтримкою партій для формування уряду.

На парламентських виборах у Данії 24 березня соціал-демократи Фредеріксен виграли, але центристська партія чинного глави МЗС Ларса Льокке Расмуссена отримала "золоту акцію" із 14 мандатами.

Згодом Расмуссен, який є міністром закордонних справ в уряді Фредеріксен, висунув їй ультиматум.

