WSJ: переговори між США і Іраном можуть відновитись наступного тижня

США та Іран вже наступного тижня можуть відновити переговори в столиці Пакистану Ісламабаді.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, інформує "Європейська правда".

Як повідомили джерела видання, обізнані з ситуацією, США та Іран спільно з посередниками розробляють односторінковий меморандум про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів, який визначить рамки переговорів тривалістю один місяць, спрямованих на припинення війни.

Переговори можуть поновитися вже наступного тижня в Ісламабаді, зазначає видання.

Крім того, Іран вперше висловив готовність обговорити свою ядерну програму.

Робочий документ закликає Іран послабити контроль над Ормузькою протокою. Натомість США послаблять блокаду іранських портів на 30 днів переговорів.

Обидві сторони також обговорюють можливе вивезення частини запасів високозбагаченого урану Ірану за кордон.

Іран, як і раніше, виступає проти передачі ядерних матеріалів до США, заявив іранський посадовець.

Деталі терміну призупинення збагачення урану Іраном або можливого вивезення збагаченого урану з країни залишаються невирішеними.

Водночас не врегульовано питання про претензії Ірану на постійну роль у контролі над Ормузькою протокою.

Ступінь послаблення санкцій залишається предметом дискусій і може ускладнити переговори, йдеться у публікації.

Якщо переговори просунуться, місячний термін може бути продовжено за взаємною згодою.

За даними іранського МЗС, Іран вивчає пропозицію.

Офіційні особи США заявили, що між Вашингтоном, Тегераном і столицями країн-посередників відбувався обмін численними документами з можливими варіантами угод.

У середу видання Axios повідомило, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Водночас в Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном.