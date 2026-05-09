Трамп сподівається на продовження перемир'я між Україною та РФ після 11 травня

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити "значне продовження" перемир'я між Україною і Росією.

Заяву американського президента наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Трамп виступив із цією заявою після того, як оголосив перемир’я між Україною і РФ 9-11 травня і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Коли у президента США спитали, чи планує він знову поговорити з господарем Кремля Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським про продовження перемир’я, той відповів: "Я хотів би, щоб воно (перемир’я. – Ред.) було значно продовжено".

Крім того, Трамп спростував дані про те, що прохання про перемир’я надійшло безпосередньо від Путіна, заявивши журналістам, що він сам попросив про це, і обидва лідери "з готовністю" погодилися.

"У нас є невеликий проміжок часу, коли вони не вбиватимуть людей. Це дуже добре. І вони також погодилися повернути… тисячу полонених, тож майже одразу відбудеться передача тисячі полонених з кожної сторони. Це дуже добре", – додав він.

Нагадаємо, після заяви Трампа Зеленський підтвердив, що Україна за посередництва американської сторони домовилась з РФ про триденне перемир’я і обмін полоненими.