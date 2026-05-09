В ЄС попередили: авіакомпанії не можуть підвищувати ціну квитка після його покупки

ЄС попередив, що авіакомпанії не повинні стягувати з пасажирів додаткові збори за паливо після того, як ті вже придбали квитки.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, яку цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Ця заява пролунала на тлі того, як іспанський лоукост Volotea зазнав критики у Франції, де щодо нього ведеться розслідування після того, як він вимагав від клієнтів сплатити паливні збори вже після придбання квитків.

Директор авіакомпанії у Франції Жіль Госселен захистив цей захід.

"Законність нашої системи була підтверджена трьома незалежними юридичними фірмами, що спеціалізуються на повітряному транспорті та споживчому праві. Цей захід є прозорим, він тимчасовий і діє в обидва боки, як у бік підвищення, так і в бік зниження", – сказав Госселен агентству AFP.

Ця заява пролунала на тлі значних труднощів в авіаційному секторі через високі ціни на енергоносії, спричинені війною на Близькому Сході.

Натомість у Єврокомісії попередили, що такі заходи є неприйнятними.

"Авіакомпанії можуть коригувати свої опубліковані тарифи з урахуванням ситуації, але додавання паливного збору до вартості квитка після його придбання не може бути виправданим", – підкреслила Ітконен.

Будь-які зміни після бронювання можуть "викликати питання щодо недобросовісних комерційних практик у рамках законодавства ЄС", додала вона.

У документі, опублікованому в п’ятницю і присвяченому енергетичній кризі, що зачепила авіаційний сектор, ЄС заявив, що "будь-які зміни ціни зворотною силою виключаються".

"Авіакомпанії не можуть включати в умови договору положення, що дозволяють їм підвищувати ціну квитка вище рівня, оголошеного на момент покупки, просто тому, що паливо виявилося дорожчим, ніж вони розраховували", – заявила Європейська комісія.

Єдиним винятком є пакетні тури, якщо продавець чітко вказав у договорі, що можливі зміни вартості, пов'язані з паливом.

У таких випадках допускається підвищення до восьми відсотків, але якщо воно вище, клієнт може погодитися або має право скасувати бронювання.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.