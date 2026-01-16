В ЄС дали зелене світло створенню ШІ-гігафабрик у Європі

Рада ЄС ухвалила поправку до регламенту, що дозволить сприяти створенню гігафабрик штучного інтелекту (ШІ) у Європі.

Про це пресслужба Ради Євросоюзу повідомила у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Згідно з новою редакцією регламенту, що регулює діяльність Європейського спільного підприємства з високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU), ЄС зможе розвивати та експлуатувати ШІ-гігафабрики – сучасну обчислювальну інфраструктуру світового рівня, яка підсилить промисловість і конкурентоспроможність континенту.

Регламент також встановлює правила фінансування та закупівель, водночас захищаючи інтереси стартапів і компаній середнього рівня.

"Сьогодні ми зробили сміливий і швидкий крок у напрямку створення ШІ-гігафабрик у Європі. Штучний інтелект – одна з ключових технологій нашого часу, яка визначає цифрове майбутнє", – заявив Нікодемос Даміану, заступник міністра досліджень, інновацій та цифрової політики Кіпру.

Після схвалення Ради ЄС законодавчий акт вважається прийнятим. Регламент буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу 19 січня 2026 року, він набере чинності наступного дня.

EuroHPC спрямоване на розвиток, впровадження та підтримку суперкомп’ютерів, квантових обчислень і дата-інфраструктури в ЄС, а також на підтримку розвитку високопродуктивних обчислювальних систем, технологій та компетенцій для науки та промисловості Європи.

Нагадаємо, у липні 2024 року регуляторні органи США, Євросоюзу та Великої Британії підписали спільну заяву щодо забезпечення ефективної конкуренції у сфері штучного інтелекту, в якій викладено принципи захисту споживачів.

1 серпня 2024 року у Євросоюзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.