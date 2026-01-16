В ЕС дали зеленый свет созданию ИИ-гигафабрик в Европе

Совет ЕС принял поправку к регламенту, которая позволит способствовать созданию гигафабрик искусственного интеллекта (ИИ) в Европе.

Об этом пресс-служба Совета Евросоюза сообщила в пятницу, пишет "Европейская правда".

Согласно новой редакции регламента, регулирующего деятельность Европейского совместного предприятия по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU), ЕС сможет развивать и эксплуатировать ИИ-гигафабрики – современную вычислительную инфраструктуру мирового уровня, которая усилит промышленность и конкурентоспособность континента.

Регламент также устанавливает правила финансирования и закупок, одновременно защищая интересы стартапов и компаний среднего уровня.

"Сегодня мы сделали смелый и быстрый шаг в направлении создания ИИ-гигафабрик в Европе. Искусственный интеллект – одна из ключевых технологий нашего времени, которая определяет цифровое будущее", – заявил Никодемос Дамиану, заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Кипра.

После одобрения Совета ЕС законодательный акт считается принятым. Регламент будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза 19 января 2026 года, он вступит в силу на следующий день.

EuroHPC направлено на развитие, внедрение и поддержку суперкомпьютеров, квантовых вычислений и дата-инфраструктуры в ЕС, а также на поддержку развития высокопроизводительных вычислительных систем, технологий и компетенций для науки и промышленности Европы.

Напомним, в июле 2024 года регуляторные органы США, Евросоюза и Великобритании подписали совместное заявление по обеспечению эффективной конкуренции в сфере искусственного интеллекта, в котором изложены принципы защиты потребителей.

1 августа 2024 года в Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.