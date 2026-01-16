Фінляндія надасть Україні 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро

Фінляндія передасть Україні 31-й пакет оборонної допомоги – відповідне рішення 16 січня ухвалив президент Фінляндії Александр Стубб на підставі подання уряду.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Вартість оборонних спроможностей, які увійдуть до нового пакета, становить близько 98 мільйонів євро.

Загалом від початку повномасштабної війни Фінляндія вже надала Україні оборонну допомогу на суму приблизно 3,1 мільярда євро.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що цього разу пакет було сформовано в прискореному режимі, аби відповісти на найбільш критичні потреби України на цей момент.

За його словами, у 2026 році також триває реалізація програми закупівель для підтримки України з боку фінського оборонно-промислового комплексу.

"Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, оскільки це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру", – наголосив Хяккянен.

З оперативних міркувань і для забезпечення безпечного доправлення допомоги Міністерство оборони Фінляндії не розкриває деталі щодо складу пакета, способів і графіка поставок.

Нагадаємо, минулий пакет допомоги в розмірі 100 мільйонів євро уряд Фінляндії схвалив у жовтні.

Президент Володимир Зеленський тоді подякував Фінляндії за новий пакет допомоги і внесок до PURL.





